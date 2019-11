„Gli Ossequi della Notte“ – oder eben „Die Geschenke der Nacht“ heißt jene Oper des steirischen Barockkomponisten Johann Joseph Fux, mit der die styriarte 2020 anhebt. Passend zum von Alfredo Bernardini und dem Zefiro Barockorchester erstmals seit 311 (!) Jahren gespielten Werk in Regie von Jörg Weinöhl, dreht sich in der nächsten Festspiel-Saison dann auch alles um die dunkle Tageszeit in all ihren klingenden Facetten. Neben weiteren Erkundungen durch die „Süßigkeiten und Bitternisse der Nacht“ im Schaffen des Schwerpunktkomponisten Fux, wartet Dirigent Andrés Oroszco-Estrada mit einer Neuproduktion von Mozarts „Don Giovanni“ sowie dessen Requiem auf. Ganz neu im Programm sind auch themenspezifische Abende zu Mittsommernacht und Vollmond in Stübing und auf Schloss Brunnsee, die für Ausdauernde teils Musikgenuss bis in die frühen Morgenstunden bieten.