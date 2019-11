Mit 2209 Feuerwehrmännern war laut Landesfeuerwehrverband mehr als ein Fünftel aller 10.000 Floriani-Jünger in Salzburg im Einsatz. Sie mussten rund 300.000 Kubikmeter Geröll, also etwa 30.000 Lkw-Fuhren an Erdmaterial beseitigen. „In dieser Größenordnung ist dieses Ereignis noch nie da gewesen“, sagt Leonhard Krimpelstätter von der Wildbach-und Lawinenverbauung. Die Murenabgänge und Überschwemmungen richteten einen Schaden von mehr als sechs Millionen Euro an. Die Wiederherstellung des Straßennetzes kostet das Land mehrere 100.000 Euro.