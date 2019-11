Erst vor Kurzem konnte er wenigstens die Stelle eines Allgemeinmediziners besetzen. Noch ohne Ergebnis blieb bisher die Suche nach einem Facharzt für Psychiatrie und einem klinischen Psychologen. In der Justizanstalt Graz-Jakomini sucht man ebenfalls nach einem Psychiater und, wie auch in Leoben, nach einem Allgemeinmediziner. Von österreichweit 18 offenen Stellen hat die Justizbetreuungsagentur fünf in der Steiermark ausgeschrieben. So viele wie sonst nur in der Bundeshauptstadt. „Vielleicht machen wir zu wenig Werbung“, vermutet Mock. „Fakt ist, dass wir sehr gute Arbeitsbedingungen bieten.“