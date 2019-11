Besser als Schulbücher

Warum fehlten Kinder in bestimmten Gegenden Afrikas besonders häufig in der Schule? Wurmerkrankungen waren schuld. Kinder, teils mit einem Kilo Würmer im Bauch, blieben krankheitsbedingt oft dem Unterricht fern, was ihre Bildungserfolge - und damit die Chancen auf ein besseres Leben - drastisch minderte. Fazit: Wurmkuren um ein paar Euro pro Kind, also eine günstige Hilfe, „bewirkt mehr als Schulbücher oder gratis ausgegebene Mittagessen“, so Böheim.