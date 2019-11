Wieder Wirbel um Neymar! Grund: Der Superstar von Paris Saint-Germain hatte sich am Dienstag auf Einladung von Ex-Barça-Teamkollege Gerard Pique einen Ausflug zum Davis-Cup-Turnier in Madrid gegönnt. Das gefiel Trainer Thomas Tuchel allerdings gar nicht! Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Lille am Freitagabend (2:0) machte der Deutsche seinem Ärger Luft. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.