„Nachhaltigkeit liegt in der Natur des Produktes“, erklärt Geschäftsführer Max Kloger zur „Krone“. Als er 2013 durch ein „Management Buy Out“ die Leitung der Tiroler Rohre GmbH (TRM) übernahm, fasste er den Entschluss, in so vielen Arbeitsbereichen wie möglich nachhaltiges Wirtschaften durchzusetzen.