Nicht weniger als siebenmal in den letzten zehn Jahren ging der Slalom-Weltcup an einen Salzburger Athleten: Sechs Mal an Marcel Hirscher, einmal an Reinfried Herbst. Diese Zeiten sind mit dem Rücktritt Hirschers endgültig vorbei. Beim Slalom-Weltcupauftakt dieses Wochenende in Levi ist bei den Herren gar kein Salzburger mehr vertreten.