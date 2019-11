Wenn es um Information zum passenden Geschenk geht, liegen Geschäfte und Schaufenster immer noch an erster Stelle, jedoch dicht gefolgt vom Internet. Ziniel hob ein witziges Detail heraus: „Nur in Tirol liegen die Christkindlbriefe so weit vorne.“ Sie machen nach Prospekten den vierten Platz. Und obwohl sich 43 Prozent online informieren, stammt nur jedes sechste Geschenk unter Tirols Weihnachtsbäumen aus dem Internet. Die Zahl der „Late-Shopper“ ging heuer stark zurück, so Ziniel: „25 Prozent kaufen erst in der letzten Woche vor Weihnachten die Geschenke, zwölf Prozent weniger als im Vorjahr.“