Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war alles knapp, besonders Fleisch. Um ihre Familien durchzubringen gingen junge Männer mit ihren Büchsen in den Wald, schossen Wild. Doch adeligen Jagdbesitzern gefiel das nicht, wollten dem Treiben der Wilderer ein Ende setzen, scheuten nicht davor zurück, tödliche Schüsse abzugeben. Was sich zu einer Sozialrevolte steigerte, eskalierte schließlich: Wilderer und Gendarmen lieferten sich am 14. März 1919 ein Duell, das vier jungen Männern das Leben kostete.