„Es stimmt, ich werde es nicht verheimlichen“ wird Edin Hazard in der französischen Zeitung L’Équipe zitiert. „Wenn ich im Urlaub bin, bin ich im Urlaub. Ich bin jemand, der schnell an Gewicht zulegt, es aber dann auch schnell wieder verliert. Als ich 18 Jahre alt war, in Lille, wog ich 72 oder 73 Kilogramm. Durch Muskelaufbau habe ich 75 Kilogramm erreicht. Diesen Sommer wog ich 80 Kilogramm“, gibt der Belgier zu. „Aber ich habe innerhalb von zehn Tagen einige Kilos verloren."