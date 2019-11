Gemeinsam Tat geplant

Mit einer Sturmhaube maskiert stürmte dieser am 12. August in eine OMV-Tankstelle in Wörgl, hielt der Kassiererin eine Gaspistole unter die Nase und erbeutete mehr als 2600 Euro. Draußen wartete der 24-Jährige, ein weitschichtig Verwandter aus Serbien, mit dem Fluchtauto. „Den Plan, die Tankstelle zu Überfallen, haben wir beide gemeinsam geschlossen“, gaben die Angeklagten nun vor dem Schöffensenat um Richter Bernhard Rüßkamp zu.