Auslieferung nach 998 Tagen auf der Flucht

Was war das Kopfschütteln groß, als Bilder von ihm auftauchten, als er im August 2017 in der Ukraine gefunden, verhaftet, aber wieder freigelassen wurde. Und prompt erneut untertauchte, als sein angestrengtes Asylverfahren scheiterte. Was war die Erleichterung groß, als er nach 998 Tagen auf der Flucht an der polnischen Grenze erwischt wurde - und aufgab. „Ich will nach Hause“, sagte er und stellte selbst den Auslieferungsantrag. 1071 Tage später wird man erfahren, was geschah.