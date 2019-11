In der Ibiza-Affäre ist laut dem Straflandesgericht Wien am Freitag Untersuchungshaft gegen die drei Anfang der Woche festgenommenen Personen verhängt worden. Sie werden unter anderem verdächtigt, in Zusammenhang mit dem Video zu stehen, das die türkis-blaue Regierung gesprengt hatte. Dem Straflandesgericht zufolge wurden die verhängten Beschlüsse zur U-Haft nicht bekämpft, wirksam seien sie bis zum 6. Dezember. Über die konkreten Vorwürfe wurde nichts bekannt gegeben.