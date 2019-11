Rund sechs Wochen hatte Werkstattbesitzer Georg Greiderer vergeblich um eine ordnungsgemäße Entsorgung gerungen. Am Mittwoch reisten dann endlich niederländische Techniker von Tesla an, die in der Walchseer Werkstatt die Karosserie vom 600 Kilogramm schweren Lithium-Ionen-Akku trennten.