„Das heutige Bildungssystem bereitet die Leute ungenügend auf eine globale und digitale Wirtschaft vor“, sagt unser Wirtschafts-Experte Gerald Hörhan im neuen krone.tv-Format „LET‘S MAKE MONEY“. So seien in der heutigen Welt, wo Informationen frei verfügbar sind, ganz andere Fähigkeiten gefragt. Hörhan hat die Erneuerung des Bildungssystems genau analysiert und würde dabei die „alten Schulbürokraten“ am liebsten „in die Wüste schicken“.