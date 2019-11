Danach werde es ein Gespräch geben, kündigte Schmidt am Freitag an. „Ich glaube, dass die Tür immer offen ist und offen sein muss. Ich bin nicht nachtragend.“ Der Schweizer zeigte Verständnis für die Unzufriedenheit von Gregoritsch, der in der vorigen Saison noch Leistungsträger gewesen war. „Man kann seine eigene Meinung haben“, meinte Schmidt, „aber es geht um die Art und Weise, wie man sie kommuniziert.“ Gregoritsch hatte sich bei einem Medientermin im österreichischen Teamcamp öffentlich beschwert.