Laut der Anklage von Staatsanwalt Robert Holzleitner geht es um eine Raub-Serie, fünf Einbrüche sowie Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Hauptfaktum: Neun Überfälle in nur drei Nächten: auf den 26. Mai, den 2. und 9. Juni. Demnach schlugen sie mit unterschiedlichen Beteiligten zu, aber immer mit ähnlicher Vorgangsweise: Laut Anklage suchte die Bande nach Opfern, die allein oder paarweise unterwegs waren - also zahlenmäßig unterlegen. Dann schlugen und traten sie brutal zu, während Komplizen Schmiere standen. Sobald das Opfer keinen Widerstand mehr leistete, griffen sie zur Geldbörse. Beute machten sie in fünf Fällen - 430 Euro.