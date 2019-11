Manche Leser werden sich ein wenig an das tägliche „Krone“-Doppelbild-Rätsel erinnern, wenn sie eine Doppelseite des Buches aufschlagen. Doch vielfach unterscheiden sich die Bildpaare um mehr als fünf Fehler. Fotograf Mandl hat in mühevoller Arbeit stets den gleichen Aufnahmewinkel gewählt. Außerdem wird jedes Bildpaar genau erläutert. So finden sich Orte, die sich kaum verändert haben, während andere fast nicht wiederzuerkennen sind.