Nach einer Fahrt mit dem Winterzug durch den verschneiten Prater versüßen Autodrom, Kettenkarussell und Co. den Winter, der sich so besonders gut genießen lässt. In Madame Tussauds Wien warten bereits Madonna, Elvis und Co. auf ihre Fans und der Blick während der Fahrt mit dem Riesenrad auf das bunte Treiben am Wintermarkt sorgt für leuchtende Augen bei Jung und Alt.