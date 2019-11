Vorsicht vor Phishing-SMS

Besonders prekär: Die entwendeten Nummern wurden offenbar bereits für Phishing-SMS genutzt, mit denen die Hintermänner über einen Link in diesen an weitere Nutzerdaten zu gelangen versuchen. Bereits Anfang der Woche hatte die Plattform vor entsprechenden kursierenden Nachrichten gewarnt. Zugleich betonte Willhaben, Kunden niemals per SMS zu kontaktieren und zu keinem Zeitpunkt Konto- oder Zahlungsdaten abzufragen.