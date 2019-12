30 Jahre lang war er Generalsekretär des ÖFB, er erlebte Krankl und Prohaska sowohl als Spieler wie auch als Teamchef mit und war überall live dabei: beim 0:1 gegen Färöer-Inseln; beim 3:0 gegen die DDR; beim dann gescheiterten Versuch des ORF-Reporter Peter Elstner, in die Kabine zu gelangen; beim 0:9 in Spanien; bei Hans Krankls „gestohlener EM“; bei der gescheiterten Einbürgerung Steffen Hofmanns; bei der viel diskutierten Bestellung Marcel Kollers zum Teamchef; bei den WM-Endrunden 1990 und 1998; bei Andi Ogris‘ Ernennung zum Teamkapitän durch Ernst Happel; bei den EM-Endrunden 2008 und 2016. Über all das und vieles mehr plaudert Alfred „Gigi“ Ludwig in dieser Podcast-Folge im Gespräch mit Michael Fally (siehe unten). Gute Unterhaltung!