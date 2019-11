In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 22. November 1767 kommt in St. Leonhard in Südtirol Andreas Hofer zur Welt. Hofers Leben verläuft zunächst unscheinbar: Er arbeitet als Bauer und ist als Wirt eines Gasthauses tätig. Doch als im Zuge der Napoleonischen Kriege französische und bayrische Truppen Tirol besetzen, will Hofer nicht tatenlos zusehen. Als Freiheitskämpfer ist Hofer bis heute eine - nicht ganz unumstrittene - Legende.