Ein Feuerteufel dürfte laut Angaben der Polizei in Going im Tiroler Unterland sein Unwesen treiben. In der Nacht auf Freitag zündete er Holz in einem Stadl eines Bauernhauses an, dann hatte er es auf einen Holzstapel nahe eines Einfamilienhauses abgesehen. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.