In Feld am See in Kärnten kämpften sich die Pioniere des Bundesheeres am Freitag zu Fuß zu einer Gefahrenstelle auf den Mirnock vor, um dort einen Felsen, der eine ganze Siedlung bedroht, sichern zu können. Nachdem sich die Witterungsverhältnisse gebessert hatten, konnte auch der Hubschrauber des Heeres starten, um das schwere Gerät auf den Berg zu fliegen. Auch in vielen weiteren Gebieten laufen die Aufräum- und Sicherungseinsätze auf Hochtouren weiter.