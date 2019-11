Go von US-Behörden

Im Rahmen einer Versuchsreihe seien nun weitere Tests nötig. Laut Tisherman wäre es am aussagekräftigsten, wenn man zehn Traumapatienten, die durch EPR behandelt werden, zehn Patienten gegenüberstellen könnte, die aufgrund ihrer Verletzungen für diese Technik infrage kommen würden, aber nicht in Reichweite eines dafür ausgebildeten Teams wären. Von der US-Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln gebe es bereits ein Go.