„Ich freue mich darauf, viele Freunde zu treffen“, so Lara zur „Krone“. „Ich fühle mich geehrt, dass ich für den Preis nominiert bin“, freute sich Watts im „Krone“-Interview. So perfekt sie für den Anlass geschminkt und gekleidet war, so natürlich hat sie es gerne privat: „Ich bin eine Verfechterin davon, authentisch und auch mal ungeschminkt zu sein.“