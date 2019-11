Elisa Pilarski war mit ihren eigenen Hunden unterwegs gewesen, als es zu dem tragischen Vorfall kam. In dem Wald fand zu diesem Zeitpunkt eine Treibjagd mit Jagdhunden statt. Was dann geschah, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Elisas Lebensgefährte sagte, sie habe ihn angerufen und gesagt, ein Rudel Hunde sei dabei, sie zu attackieren. Er habe sich daraufhin auf den Weg in den Wald gemacht und die Schwangere gefunden, tot und übersät von Hundebissen. Auch ihr American Staffordshire Terrier „Curtis“ sei verletzt gewesen.