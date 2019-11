Polizisten führten am 21. November gegen 19.30 Uhr Verkehrsanhaltungen auf der B 38 in Freistadt durch. Ein 24-jähriger Freistädter ignorierte das Anhaltezeichen und versuchte mit seinem Pkw im dichten Nebel vor der Polizeistreife zu flüchten. Er fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Reichenthal. Im Bereich der Ortschaft Schöndorf holten ihn die Beamten ein, da er aufgrund eines anderen Verkehrsteilnehmers seine Geschwindigkeit reduzieren musste. Beim anschließenden Alkotest erreichte der Mann den Wert von 1,64 Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.