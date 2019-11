„Derzeit kein Interesse“ an Interio-Übernahme

Interesse wird dem Konzern auch an der Migros-Tochter Interio in der Schweiz nachgesagt. Saliger wiegelt ab: „Zum jetzigen Zeitpunkt nicht.“ XXXLutz hat 2018 in Rothrist die erste Schweizer Filiale eröffnet. Ein zweiter Standort ist in Affoltern am Albis geplant. In Summe sollen zehn XXXLutz-Standorte entstehen - unabhängig von Pfister. In Deutschland haben Nachfolgeprobleme familiengeführter Möbelhändler XXXLutz in die Hände gespielt. Bei Neubert etwa oder Engelhardt. „Die waren 75 und haben Nachfolgeprobleme gehabt. Die haben gesehen, dem XXXlutz kann man das in die Hand geben, das sind keine Rabauken, die machen soliden Möbelhandel“, sagte Saliger.