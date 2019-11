Das österreichische Handball-Nationalteam der Frauen ist am Donnerstag mit einem klaren Sieg in das traditionelle Vierländerturnier in Cheb (Tschechien) gestartet. Die Auswahl von Teamchef Herbert Müller setzte sich gegen Polen mit 29:19 (19:7) durch. Weitere Gegner sind die Schweiz (Freitag, 17 Uhr) und Tschechien (Samstag).