Nach dem Notruf des 62-Jährigen kamen in der Wohnung in Salzburg-Lehen Mittwochabend auch zwei Männer vorbei und reparierten den Schaden provisorisch. Sie gaben vor, noch Ersatzteile bestellen zu müssen. Die Rechnung in der Höhe von 250 Euro kassierten sie gleich und tauchten nicht mehr auf.