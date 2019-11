„Krone“-Kolumnist Michael Jeannée widmet seine aktuelle „Post“ Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda, dessen B-Elf am Dienstag mit einer schwachen Darbietung beim 0:1 in Lettland die in den vergangenen Monaten mühsam erarbeitete Begeisterung der Fans zerstört hat …