Ende November vergangenen Jahres hat ein 25-jähriger Afghane in Tirol ohne jeglichen Grund einen Vorarlberger (21) niedergestochen. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb. Am Donnerstag musste sich der 25-Jährige für seine Tat vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Die Geschworenen erklärten den Mann, dem die Psychiaterin in ihrem Gutachten eine schwerstgradige Störung attestierte, schließlich einstimmig für zurechnungsunfähig. Er wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert.