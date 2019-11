Zeugen gesucht

Und bereits am Dienstag, dem 12. November, erwischte eine 66-jährige Pkw-Lenkerin kurz nach 19 Uhr beim Einbiegen von der Exerzierplatzstraße in die Wiener Straße eine 63-jährige Fußgängerin. Diese überquerte gerade den Schutzweg in Richtung Interspar. Die Frau erlitt schwere Beckenverletzungen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, um den Unfallhergang genau zu kären: 059133/65-4110.