Ob er dafür eine politische Mehrheit bekommt, ist fraglich. Bürgermeister Preuner meint dazu: „Preislich und auch vergaberechtlich ist das Mietvorhaben problematisch.“ Also kein Platz für die Kultur? „Wir haben ein Angebot für ein Miet-Objekt in der Bachstraße in Gnigl bekommen, das werden wir uns ansehen“, so Preuner.