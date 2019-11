Auch Gemeinde ist ein Gläubiger

Die Mitarbeiter müssen also weiter hoffen und bangen. Auch St. Mariens Bürgermeister Helmut Templ ist angespannt. „Wir haben ein Knirschen im Magen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht“, sagt er und gibt zu: „Das Ganze tut uns weh.“ Gruber & Kaja, Metallteilehersteller für die Automobilindustrie, ist der größte Kommunalsteuerzahler der Gemeinde im Bezirk Linz-Land. Allein für heuer fehlen rund 100.000 € in der Gemeindekassa, die bereits abgeschrieben werden mussten. Auch für nächstes Jahr habe man Einnahmen von Gruber & Kaja budgetiert, allerdings nicht mehr in dem Ausmaß wie zuvor.