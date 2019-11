Vertrag „unterzeichnet und rechtsgültig“

Doch in Fürstenfeld gab man sich nicht geschlagen - und könnte Erfolg haben: Eine Rückkehr von Nidec scheint möglich! Die Stadtgemeinde will am Freitag Details bekanntgeben. Ein Vertrag zur Produktion von Haushaltsgeräte-Komponenten in den Werkshallen ab dem 1. Jänner 2020 sei „unterzeichnet und rechtsgültig“, heißt es in der Einladung.