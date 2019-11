Schon jetzt platzt der Pendlerparkplatz an der Lokalbahn in Lamprechtshausen aus allen Nähten. 100 Plätze stehen dort zur Verfügung. Ortschefin Andrea Pabinger (ÖVP) ist aber gegen ein Parkhaus, weil sie nicht noch mehr Verkehr im Ort haben will. Anders sehen die Sache die Freien Demokraten (FDL) und die SPÖ und stellten einen Antrag für ein Parkhaus im Ort. Am Montag wird dieser in der Gemeindevertretungssitzung behandelt. „Um einer möglichen Parkplatznot entgegenzutreten, fordern wir daher die Errichtung“, sagt Otto Pritz (SPÖ). Die Notwendigkeit sieht auch Vize-Bürgermeisterin Marina Kaltenegger (FDL).