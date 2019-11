In den nächsten Jahren droht Ärztemangel

Bei allen Vorteilen, die ein Leben am Land mit sich bringt, gibt es natürlich auch Kehrseiten. Beim Fortgehen etwa schaut’s ziemlich traurig aus in Pinggau, und es droht demnächst auch ein akutes medizinisches Versorgungsdefizit: „In den nächsten Jahren gehen beide Ärzte in unserer näheren Umgebung in Pension, Nachfolger ist keiner in Sicht. Schon jetzt absolviert niemand mehr Hausbesuche, man kann nur die Rettung rufen, wenn man krank ist“, klagt Luef.