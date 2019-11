Was wäre Thailand ohne seine Sonnenuntergänge? Im Zelt aus weißem Tüll und unter dem Sternenhimmel lässt es sich paradiesisch schmausen – wie etwa im La Vela Hotel in Khao Lak (Bild Seite 44). Die Strände der Region gehören zu den schönsten des Landes, Ausflüge in die historische Stadt Takuapa mit ihren idyllischen Häusern und Cafés, fantastischen Schnorcheltouren (Wasserschildkröten zum Greifen nah!) und Kanufahrten durch die Mangrovenwälder sind nicht nur für Naturliebhaber ein Muss. Ebenso wie Nationalparks mit Inseln, Wasserfällen, Höhlensystemen, heißen Quellen und Süßwasserteichen in tiefen Grün-, Türkis- und Blautönen, wie Sra Morakot („Emerald Pool“) und Sra Kaew („Blue Pool“) in der Provinz Krabi (Eintritt knapp 6 Euro).