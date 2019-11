Der letzte Sieg liegt eine gefühlte Ewigkeit zurück. Am 6. Dezember 2014 feierte Gregor Schlierenzauer seinen 53. Weltcup-Erfolg. Dennoch schaut fast die ganze Sportwelt beim Saison-Auftakt auf den Tiroler. Als er nach der verpassten Heim-WM auf Tauchstation geblieben war, hatten viele Kritiker den Rekordadler abgeschrieben. Nun kehrt er nach 277 Tagen in den Weltcup zurück: „Mein oberstes Ziel war, wieder im Team zu sein. Jetzt möchte ich in die Top 10 kommen, mich dort festbeißen.“