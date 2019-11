Gratis zu „Rotschühchen und die Sieben Zwerge“

Bei Rotschühchen und die Sieben Zwerge wird das uns bekannte Grimmsche Märchen "Schneewittchen„ in neuem, modernem Gewand erzählt. Schneewittchens Vater ist spurlos verschwunden. Ihre Stiefmutter Regina ist eine böse Hexe und hat den König entführt. Schneewittchen macht sich auf die Suche nach ihrem geliebten Vater und nimmt dabei versehentlich Reginas rote Zauberschuhe mit. Diese Schuhe haben magische Kräfte und verleihen der bösen Hexe eine unvergängliche Schönheit. Nun verwandeln sie Schneewittchens Aussehen auch so sehr, dass sie sich, um unerkannt zu bleiben, als Rotschühchen ausgibt. Ohne Zuhause, ohne Vater und auf der Flucht vor ihrer bösen Stiefmutter, findet Rotschüchen Unterschlupf und Hilfe bei denSieben Zwergen. Was sie allerdings nicht weiß: Auch die Sieben Zwerge sehen in Wirklichkeit ganz anders aus. Sie sind eigentlich die im Königreich bekannten Prinzessinnenretter “Die Furchtlosen Sieben", die mit einem Fluch belegt wurden.Nur durch den Kuss der schönsten Frau der Welt, können sie diesen Bann brechen ...