Doch nach ihrer sechsmonatigen Reise über die Türkei, Griechenland, den Kosovo und Serbien stiegen sie schlussendlich in Ungarn in den falschen Zug. Und so strandeten sie in der kleinen slowakischen Stadt Prievidza. Wo sie schließlich mit ihrem „Reiselatein“ am Ende waren. Nun muss das Duo auf seine Abschiebung warten.