604 Mio. Euro Investition

Der Baustellenrundblick lässt die gigantischen Hangsicherungsarbeiten über der Wehranlage erkennen, die auch Grund der Zeitverzögerungen waren. Plangemäß hingegen verliefen die Bohrungen des 23 km langen Triebwasserstollens, 5,8 m im Querschnitt und einem Höhenunterschied von 160 Metern, wenn das Wasser in Prutz auf die Turbinenschaufeln kracht. Von Maria Stein aus fraßen sich zwei Tunnelvortriebsmaschinen in entgegengesetzter Richtung durch den Fels. Die Führung in den Tunnel zeigt diesen unglaublichen Koloss, 200 Meter lang, 1000 Tonnen schwer.