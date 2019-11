Dass selbst Meistern ihres Fachs einmal etwas misslingt, lässt sich eindrucksvoll am sogenannten Zaha-Hadid-Haus am Donaukanal am Alsergrund beweisen. Zehn Millionen Euro hat der 2006 fertiggestellte Prestigebau verschlungen. Das Haus auf Stelzen sollte das Zentrum einer Kunst- und Kulturmeile samt Lokalen und Studentenheim werden. Kaum etwas davon ist eingetreten. Kunstvoll sind eventuell die zahlreichen Graffitis an den Hauswänden. Nur wenige Wohnungen sind belegt.