Das Land Tirol übernimmt die von Bundesregierung und Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) ausgehandelte Gehaltserhöhung von durchschnittlich 2,3 Prozent für die Landesbediensteten, teilte das Land am Donnerstag mit. Die Anpassung wird am 1. Jänner 2020 in Kraft treten.