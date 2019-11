„Ich freue mich sehr über diese verantwortungsvolle Aufgabe und das damit verbundene Vertrauen durch die Geschäftsführung“, sagt Elisabeth Bräutigam. Die Fachärztin für Radioonkologie folgt interimistisch Christian Lampl, welcher seinerseits die Abteilung für Neurologie am Konventhospital der Barmherzigen Brüder übernimmt. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Elisabeth Bräutigam die erste Frau in der Geschichte des Krankenhauses für die Funktion als Ärztliche Direktorin gewinnen konnten“, so Stefan Meusburger, medizinischer Geschäftsführer am Ordensklinikum Linz. Bräutigam ist seit ihrem Turnus bei den Schwestern tätig.