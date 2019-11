Pkw flog zehn Meter weit

B. befand sich auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstätte ins Klinikum Wels, wo sie im Bereich der Sterilisation tätig war. Ihr Ford B-Max krachte bei Krenglbach in den Lkw eines 47-jährigen Linzers. Die Wucht des Anpralls war so enorm, dass der Pkw zehn Meter weit zurück auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert und völlig deformiert wurde. Die im Wrack eingeklemmte Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Notarzt und Sanitäter konnten nicht mehr helfen. Maria B. hinterlässt neben ihrem Lebensgefährten auch einen 18-jährigen Sohn. Der Lkw-Lenker (47) wurde verletzt ins Spital eingeliefert.