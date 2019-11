Wenn eine Ladung mit schweren Schaltafeln direkt über jenem Auto hängt, in dem man gerade sitzt, dann ist das Wort Panik wohl keine Übertreibung. Auch die Hallerin Jennet L. beschreibt ihr Gefühl mit diesem Begriff: „Aussteigen habe ich mich nicht mehr getraut. Der Arbeiter war so in Rage - ich hatte Angst, dass er die Last fallen lässt.“