Mönchengladbach hat in der Länderspielpause die Verträge mit Mittelfeldspieler Laszlo Benes und Co-Trainer Frank Geideck verlängert. Am Dienstag erst hatte die Borussia bereits die Einigung mit Florian Neuhaus bis 2024 verkündet. Geideck wurde bis 2022 gebunden, laut Eberl als Anpassung an die Vertragslaufzeit des neuen Cheftrainers Marco Rose.